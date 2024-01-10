Во Владивостоке из-за аварии без тепла остались 3 тыс. человек

Прокуратура региона потребовала от муниципального предприятия "ВПЭС" обеспечить незамедлительное устранение выявленных нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Авария на сети теплоснабжения во Владивостоке привела к ограничению подачи тепла в 18 многоквартирных домов, где проживает 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Установлено, что около 21 часа 9 января 2024 года произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина во Владивостоке. В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тыс. жителей 18 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Прокуратура потребовала от должностных лиц муниципального предприятия "ВПЭС" обеспечить незамедлительное устранение выявленных нарушений. Восстановление подачи тепла и приведение участка в нормативное состояние поставлено в надзорном ведомстве на контроль.