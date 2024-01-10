На юге Сахалина из-за метели объявили экстренное предупреждение

По данным МЧС, непогода в регионе ожидается 12 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 12 января экстренное предупреждение в восьми районах юга Сахалина в связи с прогнозируемой непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации местных синоптиков, утром и днем 12 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, местами очень сильный, метель, видимость 500 м и менее при ветре в порывах 15-20 м/с, лавиноопасно. Сейчас в Сахалинской области спокойная погода, преимущественно без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске составляет -11 градусов.