В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек

Их госпитализировали

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. На 397-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области столкнулись два легковых автомобиля, шесть человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Geely и Skoda столкнулись на 397-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Предварительно, 40-летний водитель на Geely выехал на встречную полосу. В аварии пострадали шесть человек: водитель и двое пассажиров Geely (мужчины 26, 35 и 40 лет), а также водитель и пассажир Skoda (29 и 55 лет) и 28-летняя пассажирка этой машины", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.