Движение на МКАД восстановлено после ДТП с грузовиком

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Движение на внешней стороне 53-го километра МКАД восстановлено после ДТП, которое произошло с участием грузового автомобиля в ночь на среду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение восстановлено", - говорится в публикации.
В ночь на среду на внешней стороне 53-го км МКАД (в районе развязки со Сколковским шоссе) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа.