Движение на МКАД восстановлено после ДТП с грузовиком

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Движение на внешней стороне 53-го километра МКАД восстановлено после ДТП, которое произошло с участием грузового автомобиля в ночь на среду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

В ночь на среду на внешней стороне 53-го км МКАД (в районе развязки со Сколковским шоссе) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа.