В Тюменской области произошло ДТП с тремя большегрузами

Пострадал один человек

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. На 351-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск столкнулись три большегруза, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Три фуры столкнулись на трассе Тюмень - Омск в 55 км от Ишима. Движение по трассе частично ограничено, идет в реверсивном режиме. Большегрузы MAN, Volvo и Sitrak столкнулись на 351-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области. Предварительно, 43-летний водитель последней фуры не выдержал безопасную дистанцию, у него открытый перелом ноги. Водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что на месте аварии работают наряды ДПС, они регулируют движение, обеспечивая проезд по федеральной трассе.

Из-за плохой видимости, снегопада и состояния дорожного покрытия Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям сбавить скорость. В случае ухудшения дорожных и погодных условий будет приниматься решение об ограничении движения на отдельных участках дорог, добавили в ведомстве.