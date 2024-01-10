Суд Архангельска ужесточил приговор виновному в ДТП, где погибли четыре человека

В момент аварии водитель грузовика находился в состоянии опьянения

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Архангельский областной суд ужесточил приговор водителю грузовика, виновному в гибели семьи с детьми в ДТП в Плесецком районе 19 марта 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и девять месяцев. Суд проверочной инстанции согласился с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о необоснованно мягком назначении осужденному вида исправительного учреждения и определил отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении.

Водитель грузовика обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

19 марта 2023 года на автодороге на территории Плесецкого района пьяный водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковушкой, в котором семья - родители и двое детей - погибли на месте ДТП, один ребенок получил тяжкие телесные повреждения.