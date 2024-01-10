В Воронеже автомобиль сбил двух детей

По данным полиции, в момент ДТП мальчик и девочка девяти лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух детей в возрасте девяти лет в Воронеже, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1981 года рождения, допустил наезд на двух детей, мальчика и девочку девяти лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - сообщила она.

По ее данным, ДТП произошло в 07:35 мск в Воронеже возле дома №72 на улице Лизюкова, состояние детей уточняется.