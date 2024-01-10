Защита просит оправдать обвиняемого в коррупции экс-прокурора Новосибирской области

Владимира Фалилеева обвиняют в получении взятки в размере около 11 млн рублей

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. Сторона защиты просит суд оправдать бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила адвокат фигуранта Антонина Бартенева.

"В своем выступлении защита привела критический анализ доказательств обвинения. По мнению Фалилеева и его адвоката, все доказывание построено на показаниях так называемого взяткодателя, у которого имелись мотивы к оговору Фалилеева. С учетом этого, и в соответствии с позицией подсудимого, защита просила суд об оправдании", - сообщила она по итогам заседания.

Судебный процесс над экс-прокурором начался в октябре. Согласно данным, представленным органами предварительного следствия, Фалилеев обвиняется в получении взятки в размере около 11 млн рублей за покровительство в интересах известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Сам Фалилеев в суде вину не признал.

Фалилеев, возглавлявший прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018-м его отправили в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры России, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства. В феврале 2022 года Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина задержали по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. Как сообщали в правоохранительных органах, экс-прокурор и его заместитель получали взятки за покровительство и уход от проверок.