В Псковской области число погибших в дорожных авариях в 2023 году снизилось вдвое

В регионе в 2023 году увеличилось количество камер видеофиксации нарушений

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. Число погибших в ДТП в Псковской области сократилось вдвое в 2023 году за счет мер в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Этого удалось достичь за счет увеличения количества камер фото- и видеофиксации нарушений на магистралях региона, сообщил ТАСС врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

"За последний год число [камер видеофиксации] увеличилось в два раза, у нас сейчас насчитывается 154 таких устройства, это наибольшее количество, которое когда-либо было на территории региона. У нас снизилось число мест концентрации ДТП. Ведь одна из основных причин аварий - несоблюдение скоростного режима, потеря управления транспортным средством. Добиваясь снижения скорости, сразу и смертность уменьшается, и тяжесть последствий ДТП сокращается, и даже число погибших порядка 50 человек, снижение за год в два раза", - рассказал собеседник агентства.

При этом власти региона в дальнейшем не планируют увеличивать количество таких комплексов. "В части обслуживания оборудования и обработки информации о нарушениях - все это требует большого количества камер. По нашей оценке, в регионе не планируется глобального увеличения числа камер. В некоторых регионах на федеральной трассе почти перед каждым пешеходным переходом ставят камеры и знаки ограничения скорости до 70 км/ч. В Псковской области мы не видим этом необходимости", - пояснил собеседник агентства.

Для Псковской области тема безопасности на дорогах является крайне важной. Через территорию области проходит большой поток транзитных грузовых автомобилей, так как это один из двух регионов России, который граничит сразу с тремя иностранными государствами. При этом, здесь соответствует нормативу лишь 42,9% трасс от общей протяженности магистралей в 8 тыс. км. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.