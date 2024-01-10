В ДТП в Тюменской области пострадали четыре человека

Среди них двое детей

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобиль столкнулись на 526-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, пострадали четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На 526-м километре автодороги Тюмень - Ханты - Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись Skoda Octavia и Sitrak. Предварительно, 40-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу. В аварии пострадала семья из города Губкинского: водитель, его 37-летняя жена и двое детей, мальчик трех лет и восьмилетняя девочка", - говорится в сообщении.

В УГИБДД добавили, что предварительным данным, девочка получила ушибы, а мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами.