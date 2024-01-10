Гагра осталась без воды из-за отсутствия электричества на насосной станции

Восстановить подачу воды планируется 11 января

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Курортный центр Абхазии - город Гагра - остался без воды из-за отсутствия электричества на насосной станции "Репруа". Восстановить подачу воды планируется 11 января, сообщает "Водоканал" Гагрского района.

"В связи с выходом из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей электроэнергией насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2", подача воды в городе Гагра прекращена. Подача воды возобновится 11 января", - говорится в сообщении.

В Гагре проживает около 12 тыс. человек.