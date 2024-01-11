В Папуа - Новой Гвинеи в ходе беспорядков погибли минимум 10 человек

Десятки пострадавших были госпитализированы, сообщает Radio New Zeland

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали в ходе масштабных беспорядков в столице Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, беспорядки охватили Порт-Морсби в среду на фоне забастовки, объявленной местными полицейскими, военнослужащими и сотрудниками исправительных учреждений. Десятки пострадавших были доставлены в больницы.

Как отмечает радио, "сотни мародеров, воспользовавшись протестом полицейских", вышли на улицы столицы и начали грабить и поджигать магазины. На видео, размещенных местными жителями в социальных сетях, видны толпы людей, выносящих из магазинов все, что возможно: от мешков с мукой и рисом до холодильников и морозильных камер. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав разрешить им применять боевые патроны против мародеров.

Сотрудники правоохранительных органов объявили забастовку из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". Позднее премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что вычеты, составившие от $52 до $160 при средней зарплате полицейского в $450, были вызваны сбоем в государственной системе начисления заработной платы и будут компенсированы в следующем месяце.