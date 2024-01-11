Над Ростовской областью силы ПВО сбили два беспилотника

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет", - написал он.

Последствия на земле уточняются.

В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", - сообщили в ведомстве.