Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству задержали по подозрению в получении взятки

По версии следствия, 2 млн рублей предназначались за покровительство предприятий

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. <…> По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок", - сказано в сообщении.

Сообщается, что полученные деньги предназначались за общее покровительство предприятий, которые возглавлял предприниматель. А также за возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажирские перевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - добавили в ведомстве. В ближайшее время в суд планируется направить ходатайство об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.