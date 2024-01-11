В Тюменской области в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек

Авария произошла на 12 км Тобольского тракта

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Микроавтобус, который развозил работников одной из организаций, и автобус столкнулись на 12-м км Тобольского тракта в Тюменской области. Пять человек доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Микроавтобус Toyota Hiace и автобус Yutong столкнулись сегодня утром на 12-м километре Тобольского тракта под Тюменью. Предварительно, водитель автобуса Yutong, поворачивая, не пропустил Toyota. По предварительным данным, в автобусе Toyota, который развозил работников одной из организаций, находились шесть человек, второй автобус был без пассажиров, водитель ехал на ремонт. Пять пассажиров Toyota доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что легкие травмы получили 29-летний молодой человек и две женщины 38 и 44 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.