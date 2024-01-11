В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз после визита к косметологу

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Волгоградской области уголовное дело в отношении оказывавшего услуги без лицензии косметолога после того, как пациентка ослепла на один глаз из-за "уколов красоты". Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Волжский следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Она подозревается по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). По данным следствия, подозреваемая, не имея лицензии на осуществление косметологической деятельности, оказывала гражданам платные медицинские услуги по профилю "косметология", - говорится в сообщении.

После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру для коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у пациентки утратил зрительную функцию один глаз. Уточняется, что проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначены судебные экспертизы.