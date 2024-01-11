В Уфе после ДТП с автобусом пять человек доставили в больницу

Всего в салоне автобуса находились семь пассажиров

ТАСС, 11 января. После столкновения автомобиля с пассажирским автобусом в Орджоникидзевском районе Уфы госпитализировали пять человек. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

По предварительным данным, вечером 11 января на Бирском тракте 46-летняя женщина за рулем Volkswagen Golf при обгоне столкнулась с автобусом ПАЗ "Вектор".

"В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирована, также в больницу доставлены четыре пассажира автобуса. Известно, что автобус двигался по маршруту №105 "Колхозный рынок - Верхний Изяк", в салоне находились семь пассажиров", - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.