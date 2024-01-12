В Благовещенске в ДТП пострадали пять человек

Среди них двое детей

ТАСС, 12 января. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в аварии с участием трех автомобилей в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Амурской области.

"Женщина-водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Noah, при повороте налево вне перекрестка не предоставила преимущество в движении автомобилю Subaru Legasy, который от удара допустил столкновение с автомобилем Toyota Vitz, водитель которого выезжал с прилегающей территории. В результате автоаварии травмированы пять человек, в том числе два ребенка 2012 и 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что детей перевозили с соблюдением правил, были использованы автокресла и ремни безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.