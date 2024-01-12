В Калужской области в ДТП с двумя грузовиками пострадали пять человек

В региональном управлении МЧС сообщили, что для ликвидации аварии привлекались 16 человек и 6 единиц техники

ТАСС, 12 января. Пять человек пострадали в ДТП с двумя грузовыми и легковым автомобилем на 290-м км автодороги А-130 Москва - Рославль в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"На 290-м км автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль в Спас-Деменском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя грузовыми транспортными средствами. В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о ДТП поступило в 06:46 мск 12 января. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и 6 единиц техники. Обстоятельства ДТП уточняются.