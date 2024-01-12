Пограничники Финляндии задержали 11 граждан Ирана на границе с РФ

Мужчин арестовали в городе Лаппеенранта

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Пограничники Финляндии задержали 11 января 11 граждан Ирана, которые незаконно пересекли государственную границу со стороны России и запросили убежище. Об этом 12 января в пресс-релизе сообщает пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии.

Мужчин арестовали в приграничном с Россией финском городе Лаппеенранта. О нарушении финские пограничники, как и заведено по процедуре, уведомили российских коллег, уточняется в сообщении.

Это второе нарушение государственной границы с начала недели, когда в Финляндию прибывали через границу с РФ лица, впоследствии запросившие международную защиту. В четверг сообщалось о четверых мужчинах.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.