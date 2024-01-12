Вице-мэра Барнаула арестовали на два месяца

Антона Шеломенцева обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей

БАРНАУЛ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, который обвиняется в получении взятки в 2 млн рублей, заключен под стражу до 9 марта. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере). <…> По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. [Арест] стандартно на два месяца - по 9 марта", - сообщили в ведомстве.

Шеломенцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2020 году он, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок.