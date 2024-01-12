В Ивановской области двух полицейских обвинили в получении автомобилей в качестве взяток

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 12 января. Уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере возбудили в Ивановской области в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в получении от предпринимателя в качестве вознаграждения два автомобиля стоимостью около 6,5 млн рублей. За это они обещали покровительствовать ведению бизнеса, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что фигурантами дела стали начальник и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский". Им предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

По версии следствия, они договорились содействовать заместителю директора коммерческой организации в ведении бизнеса, решении возникающих у него проблем. "Сотрудники полиции в период с июля по сентябрь 2023 года получили от него взятку в виде двух автомашин общей стоимостью около 6,5 млн рублей, которые с целью сокрытия факта передачи им взятки были оформлены на юридическое лицо подконтрольное взяткодателю", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) возбуждено в отношении заместителя директора коммерческой организации . Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.