В Орле в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Среди них ребенок

ТАСС, 12 января. Шесть пассажиров маршрутного автобуса, в том числе несовершеннолетний ребенок, получили травмы при столкновении общественного транспорта с легковым автомобилем, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

"В результате аварии шесть пассажиров маршрутки, в том числе один несовершеннолетний 2014 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены каретой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение. Для обеспечения безопасного объезда участка дороги, где произошло ДТП, полицейскими организовано реверсивное движение", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло в Орле на Наугорском шоссе. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia ехал в направлении поселка Никуличи Орловского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой.