В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

По данным полиции, госпитализировали одного пострадавшего

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. В аварии с автобусом и легковым автомобилем в Зеленогорске Красноярского края пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня в вечернее время в Зеленогорске на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе еще трое", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МВД, всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из автомобиля госпитализирован. "Оба водителя в момент ДТП были в трезвом состоянии, освидетельствованы на месте. Сотрудники ДПС опрашивают свидетелей и устанавливают причину происшествия", - пояснили в ведомстве.