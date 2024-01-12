В Калининграде на экс-начальника отдела полиции завели дело о взятке в 5,5 млн рублей

По версии следствия, бывший сотрудник областного УМВД через посредников сообщил фигуранту по уголовному делу, что за незаконное вознаграждение его действия переквалифицируют на менее тяжкий состав преступления, а затем прекратят преследование по истечению срока давности

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по расследованию организованной преступности в сфере ЖКХ и долевом строительстве следственной части областного УМВД. Экс-полицейский обвиняется в получении взятки в 5,5 млн рублей, сообщается в Telegram-канале следственного управления.

"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно УФСБ России по Калининградской области и ОРЧ СБ регионального управления МВД. В настоящее время экс-полицейский задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в производстве отдела, возглавляемого обвиняемым, находилось уголовное дело о хищении денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома в сумме более 50 млн рублей. Как полагает следствие, обвиняемый через посредников сообщил фигуранту по уголовному делу, что за взятку в размере 5,5 млн рублей его действия переквалифицируют на менее тяжкий состав преступления, а впоследствии преследование прекратят в связи с истечением срока давности.

В мае 2023 года один из посредников получил часть ранее оговоренной взятки в сумме 500 тыс. рублей, которая предназначалась для дальнейшей передачи обвиняемому. Передача денежных средств производилась под контролем регионального управления ФСБ в рамках оперативного эксперимента.

По уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), продолжается выполнение комплекса следственных действий. В отношении посредников следственными органами СК России по Калининградской области также возбудили уголовные дела.