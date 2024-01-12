В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом

В трудовой инспекции сообщили, что 1 человек погиб, 10 пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Автобус попал в ДТП в Нижегородской области, в результате происшествия 10 человек пострадали, еще 1 погиб, говорится в сообщении гострудинспекции по региону.

"По предварительной информации, 12 января в 18:41 [мск] на 3-м км кстовской объездной дороги Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение грузового автомобиля с автобусом "ПАЗ", перевозившего рабочих ООО "Каркас монолит", в результате которого пострадали 11 человек, из них 1 погиб", - говорится в сообщении.