Самолет Як-42 с Новой Земли выкатился за пределы ВПП при посадке в Архангельске

По данным следствия, никто не пострадал

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Самолет Як-42, выполнявший рейс с Новой Земли (Амдерма-2), выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Архангельск (Талаги), сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Талаги Архангельска воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма-2 - Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Архангельский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Пострадавших нет.