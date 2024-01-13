В Красноярском крае после ДТП с семью пострадавшими возбудили уголовное дело

Авария произошла 12 января 2024 года в Зеленогорске

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после ДТП с автобусом и легковым автомобилем, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"По факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель и трое пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Авария произошла вечером 12 января в Зеленогорске на перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. Столкнулись автобус "ПАЗ" с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, еще трое - в автобусе.