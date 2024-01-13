В Нижегородской области после ДТП с двумя погибшими возбудили дело

Авария произошла на Кстовской объездной автодороге

ТАСС, 13 января. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автобуса ПАЗ после ДТП в Нижегородской области, где два человека погибли, еще 10 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отношении водителя автобуса ПАЗ - участника ДТП, произошедшего на 3-м км Кстовской объездной автодороги, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса - мужчина 1973 года рождения - не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Амур".