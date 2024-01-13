В Киеве из-за пожара в торговом центре эвакуировали около 200 человек

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины отметила, что пострадавших нет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 200 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Космополит" в Соломенском районе Киева, к настоящему времени возгорание ликвидировано. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"Возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на четвертом этаже. Во время тушения пожара эвакуировано около 200 человек", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На ликвидацию пожара ушло чуть менее двух часов. Уточняется, что пострадавших нет.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что одна женщина обратилась к медикам с жалобой на отравление продуктами горения. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.