В Красноярске после съезда с горки на тюбинге погиб ребенок

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Ребенок погиб, съехав на тюбинге в обрыв с 15-метровой высоты на несанкционированной горке в Красноярске. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по факту гибели 14-летнего подростка в результате катания на несанкционированной горке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 января подросток вместе с приятелем пришел кататься на склон горы в несанкционированном месте около дома по Ульяновскому проспекту в Красноярске. "При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, назначен неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего", - пояснили в ведомстве.