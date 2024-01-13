В Калужской области в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 13 января. Один человек погиб и пять пострадали, в том числе два ребенка, в результате ДТП с двумя автомобилями в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло 13 января в 18:52 мск на 280-м км трассы М-3. <...> В результате ДТП погиб пассажир Chevrolet Niva - женщина, а также пострадали пять человек: водитель и два пассажира Mitsubishi Galant и два несовершеннолетних пассажира Chevrolet Niva - пяти и семи лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Mitsubishi Galant, двигаясь со стороны Калуги в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.