На платформе "Дегунино" электричка насмерть сбила двух мужчин

Личность погибших устанавливается

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчина на платформе "Дегунино", они погибли. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Вечером 13 января поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск-Дмитров" на 9-м км платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково-Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин. Личность погибших устанавливается. Предварительно, травмирование произошло вне зоны пешеходного перехода", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.