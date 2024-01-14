В Новосибирской области в ДТП с "Камазом" погиб один человек

Еще двое пострадали

ТАСС, 14 января. Легковой автомобиль столкнулся с "Камазом" на трассе Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"14 января около 01:10 (21:10 мск 13 января) мужчина 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения (550 промилле), управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по трассе Р-254 "Иртыш" со стороны города Новосибирска. Не справившись с управлением, на 1439-м км автодороги столкнулся с попутным автомобилем "Камаз". В результате происшествия один пассажир Toyota погиб, водитель и еще один пассажир травмированы", - говорится в распространенном сообщении.

По данным Госавтоинспекции, по факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), обстоятельства произошедшего выясняются. "Водителю может грозить ответственность в виде лишения свободы от 5 до 12 лет", - пояснили в ведомстве.