В Москве задержали молодого человека, бегавшего по крышам вагонов метро

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, личности остальных участников также установлены

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из молодых людей, бегавших по крышам вагонов поезда столичного метро, чтобы снять "развлекательное" видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"Мои коллеги задержали одного из нарушителей требований транспортной безопасности в столичном метрополитене. Видео с грубыми нарушениями общественного порядка были выявлены в сети Интернет", - сообщила Волк. По ее словам, в настоящее время остальные участники установлены, полицейские принимают меры к их задержанию.

Задержанный на размещенном Волк видео сообщил, что приехал в Москву 22 декабря, чтобы снимать видеоролики развлекательного характера. На вопрос, за что задержан, он рассказал, что 10 января прыгнул на поезд и выкрутил две лапмочки на Краснопреснеской ветке столичного метрополитена. "На следующий день также запрыгнул на поезд с еще одним парнем и пробежался по нему на станции метро "Мичуринский проспект", с разворота ударил с ноги приближающийся поезд", - добавил он.

Ранее в сети появилась серия видеороликов, на которых группа молодых людей хулиганит в столичной подземке и снимает происходящее на видео.