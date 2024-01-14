В Удмуртии в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла на 10-м км автодороги Завьялово - Каменное в Завьяловском районе

ТАСС, 14 января. Четыре человека пострадали в ДТП на 10-м км автодороги Завьялово - Каменное в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"14 января 2024 года на 10-м км автомобильной дороги Завьялово - Каменное Завьяловского района Удмуртии, 20-летний водитель автомобиля LADA Priora при совершении маневра "обгон" в месте, где это запрещено ПДД РФ, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем LADA Granta, под управлением 30-летнего мужчины", - сообщили в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в результате аварии водитель автомобиля LADA Priora, его пассажиры (20-летняя девушка и 68-летняя женщина), а также пассажир автомобиля LADA Granta (59-летний мужчина) получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На дороге организовано реверсивное движение.