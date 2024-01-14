Под Великим Новгородом сломался электропоезд "Ласточка"

Из-за технической неисправности он остановился на 45 минут на перегоне Торфяное - Чудово

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Электропоезд "Ласточка", следовавший из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, из-за технической неисправности остановился на 45 минут на перегоне Торфяное - Чудово. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой движения поезда, сообщает пресс-служба ведомства.

"Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров в связи с остановкой электропоезда "Ласточка" на перегоне Торфяное - Чудово. По предварительным данным, 14 января 2024 года из-за технической неисправности поезд сообщением Великий Новгород - Санкт-Петербург остановился на 45 минут", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в Санкт-Петербург пассажиры следуют в другом поезде. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям локомотивной бригады, при наличии оснований примет меры реагирования.