В Пологовском районе Запорожской области пропал свет из-за обстрела со стороны ВСУ

Повреждена трансформаторная подстанция, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли Пологи Запорожской области, из-за повреждения трансформаторной подстанции в нескольких населенных пунктах района пропало электричества и нарушено водоснабжение. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 18:00 (19:00 мск) город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения", - сказано в сообщении.

Данные о пострадавших не поступали.