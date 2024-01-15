Завербованный украинскими спецслужбами курганский студент получил пять лет колонии

По данным ФСБ, фигурант, в частности, намеревался совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры

ТАСС, 15 января. Завербованный спецслужбами Украины курганский 20-летний студент получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и один год ограничения свободы за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Получая инструкции от представителей иностранной организации, фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Также суд приговорил осужденного после отбывания срока заключения к одному году ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).