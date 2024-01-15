На севере Австралии крокодил напал на девятилетнего ребенка

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Ребенок был госпитализирован после нападения крокодила на севере Австралии. Об этом сообщила местная газета NT News.

По ее данным, гребнистый крокодил напал на девятилетнего ребенка, когда тот купался в реке в парке Какаду, недалеко от города Жабиру (расположен на севере континента, в 250 км к востоку от Дарвина). Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Жабиру и позднее вертолетом перевезли в центральный госпиталь Дарвина.

Рейнджеры национального парка приступили к поиску хищника и призвали отдыхающих держаться подальше от любых водоемов и немедленно сообщать о появлении крокодилов. Государственное управление национальных парков Австралии отмечает, что на территории парка Какаду обитают более 10 тыс. крокодилов и с наступлением сезона дождей хищники все чаще приближаются к густонаселенным районам и могут прятаться в трубах ливневой канализации. "Реки и ручьи становятся полноводными и это позволяет крокодилам преодолевать большие расстояния, приближаться к поселениям людей в поисках еды или партнера", - сказал представитель управления.

Нападения крокодилов на людей регистрируются в Австралии ежегодно. В среднем власти фиксируют от восьми до десяти инцидентов в год, порядка четверти из них - с летальным исходом. Согласно местному природоохранному законодательству, хищник, напавший на человека, подлежит отлову и переселению в отдаленные и труднодоступные для людей места. Если сделать это по какой-то причине не удается, рептилию помещают в один из специализированных зоопарков, где особь принимает участие в программе сохранения вида. Убивать крокодилов в Австралии запрещено.