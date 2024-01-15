На острове Реюньон из-за шторма десятки тысяч домов остались без воды и света

Префект региона Жером Филиппини отметил, что уровень угрозы в департаменте повышен с максимального красного до чрезвычайного фиолетового, что, как отмечает радиостанция RMC, означает "неминуемую опасность"

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Десятки тысяч домов остались без воды и электроэнергии из-за сильного тропического шторма "Белал" во французском заморском департаменте Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил префект региона Жером Филиппини.

"Наблюдаются перебои с электричеством. Цифры сильно меняются. По последним подсчетам, 38 тыс. потребителей остались без электричества, тогда как 55 тыс. человек затронули отключения воды. Начала давать сбои телефонная связь: как стационарная, так и мобильная", - заявил он в эфире радиостанции RMC.

Префект добавил, что уровень угрозы в департаменте повышен с максимального красного до чрезвычайного фиолетового, что, как отмечает RMC, означает "неминуемую опасность". "Порывы ветра на острове превышают 130, 150 и даже 160 км/ч. Метеорологическая служба Франции прогнозирует порывы свыше 200 км/ч. Очень сильные осадки, во многих районах они превышают средние показатели за 10 лет, - сказал префект. - Я ввел фиолетовый уровень климатической угрозы".

Филиппини подчеркнул, что в соответствии с фиолетовым уровнем жителям предписывается "не пользоваться дорогами, не выходить на улицу, закрыть окна и двери". По его словам, эта ситуация продлится как минимум до утра 16 января.

Реюньон не подвергался сильному шторму с 2014 года. Численность населения острова составляет 860 тыс. человек.