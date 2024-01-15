В Баку при пожаре в мебельном цехе погибли три человека

Еще 24 пострадали

БАКУ, 15 января. /ТАСС/. 3 человека погибли, 24 ранены в результате пожара в одном из мебельных цехов в Баку. Об этом сообщили Генпрокуратура и МЧС республики.

"При разборе завалов обнаружены тела 3 человек, 24 человека получили различные повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило о взрыве, сопровождаемом пожаром, в одном из мебельных цехов в Баку.

"В связи со взрывом и пожаром в цеху в Бинагадинском районе Баку на место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения высокого риска и Бакинского регионального центра МЧС", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжаются меры по тушению пожара.

Причины взрыва пока неизвестны.

В новость внесены изменения (14:05 мск) - увеличилось число погибших