На Украине сообщили о повреждении оборудования ТЭС на востоке страны

В каком регионе расположена ТЭС, не уточняется

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) повреждено на востоке Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Тепловая электростанция на востоке страны. Имеются повреждения оборудования", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В каком регионе расположена ТЭС, не уточняется.

В "Укрэнерго" добавили, что за сутки в аварийный ремонт выведены два блока тепловых электростанций, еще на трех продлен срок ремонта. О каких ТЭС идет речь, также не указывается.

По данным компании, дефицита в украинских энергосетях нет, однако страна продолжает импортировать электричество из Молдавии, Румынии и Словакии. Экспорт по-прежнему не осуществляется даже в часы минимальных нагрузок. В "Укрэнерго" отметили, что потребление остается на высоком уровне, и призвали украинцев экономить электричество.