В Югре пять человек госпитализировали после столкновения двух легковых автомобилей

По предварительным данным, водитель Hyundai во время обгона совершил лобовое столкновение с "Нивой"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Пять человек госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня [15 января] на улице Белых ночей в Пыть-Яхе произошло столкновение Hyundai Solaris и "Нивы", в результате которого пострадали пять человек. Оба водителя, а также три пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в окружную клиническую больницу Пыть-Яха", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Hyundai во время обгона не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с ехавшей навстречу "Нивой".