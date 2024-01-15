AFP: на острове Реюньон из-за шторма погиб человек

По данным агентства, он был бездомным

НАЙРОБИ, 15 января. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб из-за шторма на французском острове Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его данным, погиб бездомный. Ущерб от разрушений в настоящий момент оценивается. 57 тыс. человек (13% домохозяйств) лишились доступа к электричеству, почти 35 тыс. - к питьевой воде. При этом критическая инфраструктура не пострадала, подчеркнули власти.

Префект острова Жером Филиппини в эфире телеканала BFMTV призвал жителей оставаться дома. По его словам, циклон будет "создавать серьезные риски" в течение всего дня, а скорость ветра достигнет 56 м/с. По данным агентства, в центры временного размещения обратились только 600 человек при населении острова в 870 тыс. Как отметил префект, силы гражданской безопасности должны прибыть на остров в ближайшие дни, как только появится возможность обеспечить безопасность в аэропорту. На данный момент воздушная гавань остается закрытой.

Ранее на острове была объявлена тревога из-за приближения тропического шторма "Белал". Все торговые центры закрыты, мероприятия отменены.

Тропический циклон усилился в ночь на понедельник, некоторые дороги на острове затоплены. Реюньон не подвергался сильному шторму с 2014 года.