В Самарской области на трассе столкнулись четыре автомобиля

Пострадали два водителя

ТАСС, 15 января. На дороге М-5 "Урал" в Самарской области столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. В результате ДТП двух водителей госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МВД по региону.

"На федеральный автомобильной дороге М-5 "Урал" на 916-м км произошло столкновение четырех транспортных средств: Lada Granta, Hyundai Santa Fe, ДАФ, МАЗ. С места ДТП с телесными повреждениями госпитализированы водители Lada и Hyundai", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.