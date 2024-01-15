Совладельца чайного дома на Мясницкой приговорили к пяти годам колонии

Леонид Венжик проходит по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии по уголовному делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика, его подельники получили 11 и 7,5 года соответственно. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Венжика Л. Ю. по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и назначил наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде. Дело Венжика было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину.

Кроме этого, Тверской суд провозгласил приговор бывшему старшему следователю 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России Магомеду Тагирову и адвокату адвокатской палаты Республики Башкортостан Арсению Гусеву. "Тагиров признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Гусев признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Экс-следователя Тагирова суд приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 100 млн рублей, адвоката Гусева - к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу более 18 млн рублей", - сказали в суде.

11-й отдел ГСУ МВД Москвы специализируется на расследовании экономических преступлений и преступлений в банковской сфере. Тагиров вел резонансные дела, в том числе дело бывшего гендиректора ОАО "Тушинский машиностроительный завод", которого в 2018 году признали виновным в причинении материального ущерба предприятию на 870 млн рублей.

Компания "Перловы и Ко" была основана в конце XIX века предпринимателем Сергеем Перловым. По его же заказу на Мясницкой улице Москвы в 1890 году был построен магазин "Чайный дом" в китайском стиле, который признан объектом культурного наследия народов РФ. Компания до сих пор занимает офис в этом здании.