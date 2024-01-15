В ЛНР водитель скорой помощи получил ранения после удара беспилотника ВСУ

Автомобиль Лисичанской больницы был обстрелян на дороге Приволье - Новодружеск, сообщили в Минздраве республики

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Водитель скорой помощи получил ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Сегодня [15 января] приблизительно около 10:00-11:30 [мск] медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ (центральной городской многопрофильной больницы - прим. ТАСС) был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье - Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести", - написала она.