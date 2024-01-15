В Воронежской области учитель физкультуры ударил по лицу школьника

СК проводит проверку

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту избиения учителем физкультуры ученика на уроке в школе Новоусманского района Воронежской области. Педагог ударил ребенка по лицу, также на него якобы жалуются и другие дети.

"Организовано проведение доследственной проверки по размещенной в соцмедиа информации о том, что учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках", - сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба следственного управления СК по региону.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео из спортзала, где учитель физкультуры в школе Новоусманского района под Воронежем на занятии ударил по лицу ребенка. Как добавили в сообщении, на педагога часто жалуются другие дети, но они боятся рассказывать об этом своим родителям. "В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Воронежа, инцидент произошел в гимназии поселка Отрадное, руководством образовательного учреждения назначена внутренняя служебная проверка. "На данный момент учитель физкультуры отстранен от работы. Следственным органам оказывается необходимое содействие", - говорится в сообщении мэрии Воронежа.