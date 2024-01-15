На Маврикий обрушился циклон "Белал"

Затоплена столичная набережная

НАЙРОБИ, 15 января. /ТАСС/. Набережная столицы Маврикия Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал". Об этом сообщила газета Le Mauricien.

Метеорологическая служба Маврикия ранее объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где жертвой стихии стал один человек.

Как отмечает издание, в столице Маврикия, расположенной на западном побережье острова, мощные волны затопили набережную. Также оказались затоплены автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют, что по мере прохождения циклона ситуация будет ухудшаться.

Власти призвали граждан принять меры предосторожности и избегать поездок. На острове закрылись магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт прекратил работу до дальнейшего уведомления.

В феврале 2023 года Маврикий сильно пострадал от циклона "Фредди". Удар стихии тогда также привел к разрушениям в Малави, Мозамбике, а также на острове Мадагаскар.